Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht vor Arztpraxis

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/Holle Am 09.07.2019, wird die Polizei in Bad Salzdetfurth von einer 55-jährigen Geschädigten aus Holle zu einem Verkehrsunfall gerufen. Durch die entsandten Streifenbeamten wird in Holle, Marktstraße 15, auf dem Parkplatz der dortigen Arztpraxis, Kontakt zu der Anruferin aufgenommen. Hierbei wird festgestellt, dass diese ihren grauen Pkw VW Golf, am heutigen Tag, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr, auf dem Parkplatz abgestellt hatte. In diesem Zeitraum muss ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen die hintere linke Seite des VW Golf gefahren sei. Dadurch ist an dem Golf ein Schaden von ca. 400,- Euro entstanden. Ohne sich um diesen Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort und verließ die Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben, zu dem Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrzeug, geben können, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer: 05063/901-0, zu melden. (Lö)

