Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 010719-622: Mit 145 km/h durch die Kontrollstelle

Lindlar (ots)

Mit hoher Geschwindigkeit ist am Sonntag (30.Juni) ein 32-jähriger Hückeswagener auf seinem Motorrad durch eine Kontrollstelle der Polizei gefahren.

Die Polizei führte am Sonntag trotz der heißen Temperaturen kreisweite Geschwindigkeitskontrollen durch. Eine solche Kontrollstelle fand auch auf der L284 zwischen Hartegasse und Breun bei einer erlaubten Geschwindigkeit von maximal 70 km/h statt. Um 12:48 Uhr fuhr der 32-Jährige mit weiteren Motorradfahrern durch die Kontrollstelle. Der ESO-Wagen der Polizei hat dabei eine Geschwindigkeit von 145 km/h gemessen und den Fahrer von vorne und hinten fotografiert. Ein Stück weiter in Lindlar-Breun befand sich der Anhalteposten, um die gemessenen Fahrzeuge anzuhalten und zu kontrollieren. Als der 32-Jährige dort aber nicht auftauchte, besetzte ein Motorradpolizist sein ziviles ProVida-Krad und nahm die Verfolgung auf. In der Straße Oberfeld traf er auf eine Gruppe von drei Motorradfahrern. Schnell war der 32-jährige Hückeswagener identifiziert, schließlich war das Kennzeichen bekannt. Was nun folgte war die Personalienfeststellung bei dem 32-Jährigen sowie ein intensives Gespräch mit der Dreiergruppe. Auf den Hückeswagener warten nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, eine nicht unerhebliche Geldbuße, Punkte sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Der 32-Jährige war mit seiner Geschwindigkeitsüberschreitung von vorwerfbaren 70 km/ h bei den gestrigen Kontrollen der oberbergischen Polizei Spitzenreiter.

Im Nordkreis erteilte die Polizei bei Geschwindigkeitsverstößen von Motorradfahrern insgesamt 10 Verwarnungsgeld und sechs Bußgelder, drei davon mit Fahrverbot.

Auf der K19 hielt die Polizei 15 und auf dem Schladernring 4 Motorradfahrer an und sprach Verwarnungsgelder aus.

