Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Stuttgart-Freiberg (ots)

Eine 41 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Donnerstagnachmittag (04.07.2019) in der Mönchfeldstraße offenbar wegen eines Bremsmanövers gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Eine 37-jährige Kia-Lenkerin war gegen 16.55 Uhr mit ihrem Auto in der Mönchfeldstraße in Richtung Mönchfeld unterwegs, als sie auf Höhe der Adalbert-Stifter-Straße stark abbremsen musste, da ein entgegenkommender 39-jähriger Fahrer eines Mercedes mutmaßlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Die ihr nachfolgende 41-jährige Motorradfahrerin bremste ebenfalls stark ab, stürzte jedoch und rutschte unter den Kia. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um sie und brachten sie in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell