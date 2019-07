Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kellerbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Streibgasse ist in der Nacht zum Donnerstag (04.07.2019) ein Feuer ausgebrochen. Der Brand brach gegen 00.30 Uhr in einem Lagerraum aus. Feuerwehrleute löschten den Brand und evakuierten vorsorglich mehrere Personen, die alle gegen 02.15 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, Brandstiftung ist derzeit nicht auszuschließen. Bei dem Feuer entstand ein Inventarschaden von rund 2.000 Euro und ein Gebäudeschaden von zirka 10.000Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell