Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand

Stuttgart-Mitte (ots)

Vermutlich bei Sanierungsarbeiten ist am Donnerstag (04.07.2019) in einem leerstehenden Gebäude an der Königstraße ein Brand ausgebrochen. Kurz vor 11.00 Uhr entdeckten Passanten eine starke Rauchentwicklung aus dem leerstehenden Gebäude und machten eine Streifenbesatzung darauf aufmerksam. Die alarmierten Beamten räumten daraufhin das Gebäude, in dem sich Arbeiter befanden und sperrten den Brandort, insbesondere für den Fußgängerverkehr, weiträumig ab. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand im ersten Obergeschoss im Bereich von Lüftungsrohren aus. Dort waren Arbeiter offenbar mit Flexarbeiten beschäftigt. Die Arbeiter versuchten vergeblich, das Feuer mit Feuerlöschern zu bekämpfen. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich vorsorglich vor Ort um zwei leicht verletzte Arbeiter. Ein möglicher Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

