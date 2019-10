POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto entwendet - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Murrhardt-Fornsbach: Auto gestohlen

In der Straße Über dem Waldsee wurde zwischen Sonntagabend und Montagmorgen ein VW Golf entwendet. Im Fahrzeug steckte vermutlich der Schlüssel, weshalb davon ausgegangen wird, dass das Auto mit dem Originalschlüssel benutzt wird. Hinweise zum Verbleib des schwarzen VW Golfs, an dem die amtliche Kennzeichen WN YB 385 angebracht waren, wird von der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 erbeten.

Winnenden: Vorfahrt missachtet

Ein 84-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Sonntag gegen 16.30 Uhr die Schwaikheimer Straße und bog unachtsam in die Marbacher Straße in Richtung Zentrum ein. Ein vorfahrtsberechtigter 45-jähriger Motorradfahrer musste dem einbiegenden Auto ausweichen. Hierbei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich schwer. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro.

Winnenden: Rote Ampel missachtet

Eine 31-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 12.40 Uhr die Friedrich-List-Straße und kreuzte geradeaus die Waiblinger Straße in Richtung Bahnhof. Von der Waiblinger Straße kommend hielt zunächst ein 39-jähriger Renault-Fahrer an und fuhr vermutlich trotz roter Ampel plötzlich in den Kreuzungsbereich ein. Beim Zusammenstoß wurde vier Insassen leicht verletzt. Zur Klärung, wer tatsächlich bei rot in die Kreuzung eingefahren ist, bittet die Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Unfall an Engstelle

In einer durch parkende Fahrzeuge entstandene Engstelle in der Schmidener Straße ereignete sich am Montag gegen 13 Uhr ein Unfall. Im Begegnungsverkehr sind ein 27-jähriger Sprinter-Fahrer und ein Fahrer eines VW-Busses zeitgleich in die Engstelle eingefahren. Dabei wurde vom VW-Bus zunächst ein geparktes Auto geschrammt, ehe es mit dem Sprinter zusammenstieß. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 7000 Euro.

