Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lkw nach Unfallflucht gesucht

Letmathe (ots)

Nach einer Unfallflucht an der Kreuzung Altenaer Str / Untergrüner Str ( die sogenannte "Ellebrechtkreuzung") , wird ein Sattelzug mit weißer Plane gesucht.

Der Unfall ereignete sich am 09.09.19, 08:30 Uhr. Der Sattelzug kam aus Richtung Iserlohn und bog nach links in Richtung Altena ab. Dabei fuhr er zu dicht an einem wartenden Kleintransporter vorbei, der sich auf der Altenaer Straße, als Linksabbieger zur Autobahn, eingeordnet hatte.

Der nachlaufende Auflieger beschädigte dabei die Front des Kleintransporters.

Der Sattelzug setzte seine Fahrt in Richtung Altena fort.

Unfallzeugen, die Angaben zum flüchtigen Sattelzug machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Iserlohn (02371-91997106) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen."

