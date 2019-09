Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Tatverdächtige ermittelt

Iserlohn (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und der Kreispolizeibehörde des Märkischen Kreises

Im Rahmen der Ermittlungen zur Brandursache zum Brand Am Schürenbusch von Sonntag Morgen gegen 02:15 Uhr wurde eine 28 jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Die Iserlohnerin wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen heute am Amtsgericht Iserlohn vorgeführt. Der Richter erließ gegen die junge Frau Haftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.

