POL-COE: Billerbeck, An der Kolvenburg/ Hebelspuren an Wohnungstür

Unbekannte haben versucht, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße An der Kolvenburg in Billerbeck einzubrechen. Eine Hausbewohnerin entdeckte am Montag (23. September) gegen 20.30 Uhr Hebelspuren an der Wohnungseingangstür. In die Wohnung gelangten der oder die Täter nicht. Tatzeit war möglicherweise am selbten Tag gegen 20 Uhr. Ein Bewohner, der sich in der Wohnung befand, hatte zu diesem Zeitpunkt Geräusche an der Tür gehört. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Coesfeld: 02541/140

