Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Messingweg/ Lack beschmiert, Reifen zerstochen

Coesfeld (ots)

Sachbeschädigung an einem Sendener Autohaus. Unbekannte haben am Messingweg zwölf Pkw beschädigt. Einige der Wagen wurden mit schwarzer Farbe besprüht, an anderen wurden Reifen zerstochen. Der Schaden wird auf rund 7.500 Euro geschätzt. Tatzeit: zwischen Samstag (21. September), 12.30 Uhr und Montagmorgen, 8 Uhr. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

