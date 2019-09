Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dreischkamp

Sattelzugmaschine gestohlen

Coesfeld (ots)

Eine Sattelzugmaschine mit voll geladenem Auflieger entwendeten unbekannte Diebe in der Zeit von Samstag (21.09.) 7 Uhr bis Sonntag 10.00 Uhr. Die weiße Sattelzugmaschine der Firma DAF Typ XF 530 FT war am Straßenrand geparkt. Der Auflieger war mit Kunststollmüll beladen. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl gegen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

