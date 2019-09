Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Rankenstraße/ Steinmauer gerammt und weiter gefahren

Coesfeld (ots)

Wahrscheinlich unter Alkoholeinfluss hat ein 34-jähriger Ascheberger am Sonntag (22. September) wenige Minuten nach Mitternacht mit einem Auto auf der Rankenstraße in Herbern eine Steinmauer gerammt und beschädigt sowie weitere Schäden an der Bepflanzung eines Vorgartens angerichtet, ehe er weiterfuhr und damit Unfallflucht beging. Zeugen bemerkten dies und riefen die Polizei. Die fand den beschädigten Wagen kurz darauf in der Nähe vor einem Wohnhaus. Dort trafen die Beamten den 34-Jährigen sowie zwei Männer, die mit im Wagen gesessen hatten. Der 34-Jährige gab den Unfall zu und sagte, er sei weiter gefahren, da er unter Schock gestanden habe. Erst zu Hause habe er Alkohol getrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen deutlich strafbaren Wert. Ein Arzt entnahm dem Mann auf der Wache Lüdinghausen zwei Blutproben. Der Führerschein des Aschebergers wurde sichergestellt. Ebenso der Unfallwagen, aus dem in Folge des Unfalls Betriebsstoffe ausliefen.

