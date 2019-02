Polizei Düsseldorf

POL-D: Schwerer Verkehrsunfall in Golzheim - Vier Personen verletzt - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Samstag, 9. Februar 2019, 18 Uhr

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei ereignete sich der Unfall wie folgt:

Eine 48-jährige Frau aus Duisburg war zur Unfallzeit allein mit ihrem Renault auf der Cecilienallee in Richtung Norden - Messe unterwegs. An der Einmündung Cecilienallee / Homberger Straße beachtete sie nach den bisherigen Feststellungen das Rotlicht der Ampel nicht. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes-Taxi eines 32-Jährigen. Der Mann wollte mit seinen beiden Fahrgästen (53 und 47 Jahre alt) von der Homberger Straße nach links in die Ccilienallee abbiegen. In dem Taxi wurden alle Personen leicht verletzt. Die Fahrerin erlitt schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Die Unfallstelle musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

