Polizei Düsseldorf

POL-D: Eller - Alkoholisierter Pkw-Fahrer prallt gegen geparkte Autos - Blutprobe - Führerschein sichergestellt

Düsseldorf (ots)

Eller - Alkoholisierter Pkw-Fahrer prallt gegen geparkte Autos - Blutprobe - Führerschein sichergestellt

Donnerstag, 7. Februar 2019, 23.25 Uhr

Durch ein lautes Quietschen wurde gestern am späten Abend ein Zeuge auf einen Pkw-Fahrer aufmerksam, der mit seinem Skoda die Anhalter Straße in Fahrtrichtung Gumbertstraße befuhr. Plötzlich prallte das Auto gegen zwei Pkw, die am Straßenrand geparkt waren. Der Pkw-Fahrer war augenscheinlich unverletzt, schien aber unter Schock zu stehen. Hinzugerufene Beamte führten einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert über 2 Promille ergab. Dem 59-jährigen Düsseldorfer wurde auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher. Sein Skoda musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell