Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Nordkirchener Straße/ Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Motorradfahrer (32) aus Selm hat sich am Sonntagnachmittag (22. September, 16.07 Uhr) bei einem Unfall auf der Nordkirchener Straße in Ascheberg schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt verloren und war ungebremst in ein Maisfeld gefahren. In einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

