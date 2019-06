Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizei Bad Zwischenahn Vorläufige Festnahme nach versuchtem Dieseldiebstahl in Bad Zwischenahn

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 22.06.19, kurz nach Mitternacht, bemerkte eine Zeugin von ihrer Wohnung aus, wie sich zwei Personen auffällig auf der Baustelle an der Oldenburger Straße/Ecke Unter den Eichen bewegten. Dort war ein Bagger abgestellt. Die Zeugin alarmierte die Polizei. Vor Ort konnten zwei männliche Personen angetroffen werden. Der Tankdeckel des Baggers war offensichtlich aufgebrochen, Schläuche und Kanister lagen in der Nähe. In einem in der Nähe abgestellten Transporter konnte eine weitere - weibliche Person - angetroffen werden. Da der Verdacht des versuchten Dieseldiebstahls bestand, wurden alle drei Personen vorläufig festgenommen. Es handelt sich um polnische Staatsangehörige im Alter von 33 - 45 Jahren. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die beiden männlichen Tatverdächtigen zwei Tage zuvor im Bereich Leer ebenfalls bei einem versuchten Dieseldiebstahl angetroffen wurden. Alle drei Tatverdächtigen wurden nach Vernehmungen und erkennungsdienstlichen Behandlungen wegen nicht ausreichender Haftgründe nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

