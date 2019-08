Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Schlußmeldung Flächenbrände in Bottrop

Bottrop (ots)

Der ausgedehnte Flächenbrand in Bottroper Süden ist gelöscht Die letzten Einsatzkräfte haben die Einsatzstelle um 17:45 Uhr verlassen. Gegen 13:00 Uhr war es auf einem ca. 3,5 km langen Bahnabschnitt an mehreren Stellen zu ausgedehnten Flächenbränden entlang der Güterbahnstrecke gekommen. Durch den massiven Löscheinsatz von ca. 100 Einsatzkräften konnte ein Übergreifen auf die benachbarten Gewerbebetriebe verhindert werden. Aufgrund der hohen Außentemperturen und der schwierigen Zugänglichkeit zum Bahngelände war es für die Einsatzkräfte ein körperlich sehr belastender Einsatz. Zwischenzeitlich konnten sich die Feuerwehrleute in einer klimatisierten Tankstelle an der Prosperstraße abkühlen. Die Bottroper Feuerwehr wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Essen und der Feuerwehr Acelor Mittal unterstützt. Im Einsatzverlauf wurde die Bevölkerung über die Warn-App Nina vor einer Geruchsbelästigung gewarnt. Zur Unterstützung der Einsatzleitung wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Polizei musste die Einsatzstelle großräumig absperren. Mittlerweile sind alle Sperren wieder aufgehoben.

