Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Zum Krähenbusch/ Brennende Strohballen

Coesfeld (ots)

Rund 200 aufgestapelte Strohballen sind am Montagabend (23. September) gegen 22.30 Uhr am Weg Zum Krähenbusch in Olfen in Brand geraten. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Neben den Strohballen fingen auch ca. zehn Bäume eines angrenzenden Waldstücks Feuer. Feuerwehrkräfte aus Olfen und Datteln löschten, unterstützt durch ein Lohnunternehmen. Die Strohballen wurden auseinanderzog, um so ein kontrolliertes Abbrennen zu ermöglichen.

Zeugen, die Verdächtige beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell