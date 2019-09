Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhofstraße

Autofahrer nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Coesfeld (ots)

Ein 19-jähriger Dülmener befuhr am Montag (23.09., 8.50 Uhr) die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Eisenbahnstraße, als ihm ein schwarzes Auto in Höhe von Hausnummer 14 entgegen kam. Dieses fuhr in den Fahrstreifen des Dülmeners und zwang ihn zum ausweichen. Dadurch stieß er mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeuges mit dem linken Außenspiegel eines der geparkten Pkw zusammen. Der Fahrer des schwarzen Autos entfernte sich, ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Eine nähere Beschreibung des Fahrers war nicht möglich. Zeugen und der Fahrer des schwarzen Autos werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: Tel. 02594/7930.

