Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Skoda beschädigt und aufgebrochen - Wertgegenstände geklaut - Zeugen gesucht!

Schriesheim (ots)

In der Talstraße, auf einem Parkplatz nahe des Sportschützenvereins, schlug ein bislang unbekannter Täter zwischen Dienstag und Donnerstag an einem Skoda die Heckscheibe sowie die Scheibe der hinteren Tür der Beifahrerseite ein. Zudem wurde das Auto an der Heckklappe, im Frontbereich und am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Der Täter entwendete aus dem Fahrzeug CDs, Adapter, Kabel und eine Handyhalterung im Wert von mehreren hundert Euro und machte sich damit schließlich aus dem Staub. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schriesheim unter Tel.: 06203/61301 oder dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell