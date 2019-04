Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg,A5 - Unfälle am Stauende

Am heutigen Morgen kam es auf der Autobahn gegen 7 Uhr zwischen der Anschlussstelle Offenburg und dem Rastplatz Unditz in südlicher Fahrtrichtung zunächst zu einem Unfall, in dessen Verlauf ein Transporterfahrer auf ein vor ihm am Stauende stehendes Fahrzeug auffuhr. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Aufgrund dessen erweiterte sich der Stau bis auf Höhe der Anschlussstelle Offenburg. Hier kam es gegen 07:45 Uhr erneut zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen und einem Pkw, bei dem der Fahrer eines Sattelschleppers auf einen vor ihm im Stau stehenden Lastwagen auffuhr. Hierbei wurde ein Unfallbeteiligter leicht verletzt. Die genauen Unfallumstände und -abläufe werden derzeit von den Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg geklärt. Zwischenzeitlich kam es zu einer Staulänge von rund sieben Kilometern. /al

