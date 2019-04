Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach

Bühl - Einbruchsversuche in Gartenhütten scheiterten

Baden-Baden, Steinbach / Bühl (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher versuchten am vergangenen Wochenende in eine Gartenhütte im Gewann Langhurst einzusteigen. Hierbei unternahen sie mehrere Versuche die Tür und auch ein Fenster der Hütte aufzuhebeln, scheiterten jedoch aufgrund der vorhandenen Sicherungsvorrichtungen. Bei dem angebauten Lagerschuppen gelang es den Langfingern das Bügelschloss der Tür zu überwinden. Entwendet wurde aus dem Schuppen jedoch nichts. Ebenso erfolglos verlief ein Einbruchsversuch in eine Gartenhütte im Gewann Schützenberg. Hier gelang es dem bislang unbekannten Einbrechern zwar eine Tür aufzuhebeln, jedoch befanden sich keine Wertsachen in der Hütte. An den beiden Gartenhütten entstand ein Sachschaden von jeweils circa 100 bis 150 Euro. Ob ein Zusammenhang der beiden Einbrüche besteht, wird von den Beamten des Polizeireviers Bühl geprüft. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07223/990970 zu melden. /al

