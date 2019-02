Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Unbekannte sprühen rechtsradikale Parolen auf Wände

Rees-Haldern (ots)

In der Zeit zwischen dem 8. und dem 11. Februar 2019 sprühten unbekannte Täter an der Bahnhofstraße mit silber-grauer Farbe rechtsradikale Parolen und Symbole auf mehrere Wände. Beschädigt wurden ein Schalthäuschen am Bahnhof, ein Altkleidercontainer an der Einmündung Bahnhofstraße/Am Bahndamm sowie eine Garagenfassade an einem Fußweg zwischen der Bahnhofstraße und der Straße Glockenkamp.

Täterhinweise bitte an den Staatsschutz Krefeld unter Telefon 02151 6340. (ME)

