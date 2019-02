Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 28.02.2019: Sicher durch die Faschingszeit - Polizei setzt erstmalig Videoüberwachung beim Faschingsumzug in Gießen ein

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gießen (ots)

Die Faschingstage und der große Faschingsumzug sollen dieses Jahr in Gießen noch sicherer sein. Dieses Ziel haben sich die Polizeidirektion und die Stadt Gießen für die bevorstehende Faschingszeit am ersten Märzwochenende gesetzt. Dabei wollen die Ordnungshüter neben der Body-Cam erstmals eine hochmoderne Videoüberwachungsanlage am Sonntag in der Innenstadt einsetzen.

"Wie in den Jahren zuvor werden wir am Faschingswochenende und natürlich auch während des großen Umzuges am Faschingssonntag eine angemessene Anzahl an uniformierten und zivilen Polizeibeamten im Einsatz haben. Ergänzend werden wir in diesem Jahr neben den Body-Cams zum ersten Mal eine Videoüberwachungsanlage einsetzen. Wir wollen mit diesem Maßnahmenpaket Straftaten verhindern und dafür sorgen, dass alle friedlich und ausgelassen feiern können." so Polizeidirektor Marc Göbel bei der Vorstellung der Video-Anlage am 28.02.2019.

In den letzten Jahren kam es insbesondere am Tag des Umzuges im Bereich der Ludwigstraße vermehrt zu Straftaten wie Körperverletzung oder Taschendiebstahl. Nicht selten nutzten die Täter das dichte Gedränge aus, um Straftaten zu begehen und dann später unerkannt entkommen zu können.

"Schon die Erkenntnisse aus den Vorjahren sprechen eine deutliche Sprache" sagt der stellvertretende Leiter der Polizeidirektion Gießen, Erster Polizeihauptkommissar Stefan Jilg. "Wir mussten in den letzten Jahren, insbesondere rund um den Umzug, eine Zunahme von Straftaten feststellen", betont er. Die Gründe lägen hier oftmals im Alkohol. "Die Videoüberwachungsanlage soll dazu führen, dass potentielle Täter abgeschreckt werden. Auch kann die Anlage dafür sorgen, dass begangene Delikte schnell aufgeklärt werden können.", so Stefan Jilg ergänzend.

Bereits vor der Inbetriebnahme wurden alle datenschutzrechtlichen Grundlagen sorgfältig überprüft. Das Videobildübertragungsfahrzeug wird am Sonntag (03. März) ab 11.00 Uhr bis Spätabends im Bereich der Ludwigstraße / Riegelpfad beim Faschingsumzug und im Anschluss in der Partymeile eingesetzt. Das Fahrzeug stammt aus dem Polizeipräsidium Nordhessen und wurde dort bereits schon mehrfach -zuletzt in beim Ski-Weltcup in Willingen - eingesetzt.

"Die an diesem Tag erhöhte Zahl an Straftaten in den vergangenen Jahren rechtfertigt die Videoüberwachung und ist ein wesentlicher Beitrag zum Schutz und zum Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürgern. Wir wollen mit unseren Maßnahmen dafür sorgen, dass der Umzug und die Feierlichkeiten an Fasching friedlich verlaufen." so Polizeidirektor Marc Göbel.

Der Pressemeldung sind zwei Bilder beigefügt:

Bild 01 zeigt das Fahrzeug, aus dem die Videoüberwachung erfolgt. Bild 02 Solche Hinweisschilder werden in dem Bereich angebracht. Damit soll auf die Videoüberwachung hingewiesen werden.

Jörg Reinemer Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0641-7006 2048



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell