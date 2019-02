Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 27.02.2019: Trickdieb erbeutet 200 Euro+++17-Jähriger am Lahnufer durch größere Gruppe attackiert+++Auto stehen lassen und weggerannt

Gießen (ots)

Gießen: Bargeld erbeutet

In der Rabenauer Straße in Wieseck hat ein Unbekannter am Dienstag, gegen 16.00 Uhr, Bargeld erbeutet. Der unbekannte Mann hatte einer Frau einen Zettel vorgehalten und wollte offenbar Geld erbetteln. Als die Frau dies ablehnte, fragte er nach einem Glas Wasser. Als die ahnungslose Gießenerin ein Glas Wasser holte, griff der Täter zu und erbeutete aus einer Geldbörse 200 Euro. Der Mann soll etwa 30 Jahre alt und 170 Zentimeter groß sein. Er wird als schlank beschrieben und soll schlechte Zähne sein und heruntergekommene Kleidung getragen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: 17 - Jähriger am Lahnufer attackiert

Am Uferweg, im Bereich der Rodheimer Brücke, wurde ein 17 - Jähriger am Dienstag, gegen 14.00 Uhr, durch eine größere Gruppe attackiert. Die Unbekannten sollen den Jugendlichen mit Ästen traktiert haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: Sachbeschädigungen auf Schulgelände

Zwischen Montag und Mittwoch kam es auf einem Schulgelände in der Kirschbergstraße in Reiskirchen zu einigen Sachbeschädigungen. Unbekannte hatten einen Rollladen eines Gebäudes offenbar mit einer Softairwaffe beschossen und beschädigt. Dazu wurde ein Teil eines Klettergerüsts beschädigt. Der Sxchaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Lollar: Außenspiegel gegen Außenspiegel und davon

Nachdem es am Dienstag, gegen 19.50 Uhr, in der Daubringer Straße zu einem Unfall kam, ist einer der beteiligten einfach davongefahren. Ein 31 - Jähriger war mit seinem VW Golf aus Richtung Lollar auf der Daubringer Straße unterwegs. Dabei kam es mit einem entgegenkommenden PKW zu einem Unfall. Im Kurvenbereich berührten sich die beiden Außenspiegel. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Von der Straße abgekommen

Von der Straße abgekommen ist der Fahrer eines PKW am Mittwoch, zwischen Mitternacht und 04.00 Uhr. Der Fahrer eines Citroen war aus Richtung Lich auf der Kreisstraße 166 in Richtung Birklar unterwegs. Kurz vor dem Erreichen des Ortseingangs von Birklar kam der PKW nach rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug beschädigte einen Leitpfosten und blieb erheblich beschädigt stehen. Der Fahrer ließ den PKW stehen und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Wettenberg: Nach Spiegelunfall geflüchtet

Zwischen Wißmar und Launsbach kam es am Dienstag, gegen 09.00 Uhr, zu einem sogenannten Spiegelunfall. Ein Autofahrer aus Gießen war mit seinem VW Golf in Richtung Launsbach entgegen. Etwa an der Hälfte des Streckenabschnittes kam ihm offenbar ein PKW auf seiner Seite mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Die Außenspiegel prallten gegeneinander. Der andere beteiligte fuhr einfach weiter. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Staufenberg: Unfallflucht auf Parkplatz eines Lebensmittelmarktes

In der Markstraße kam es auf einem Parkplatz am Donnerstagabend (21.2.19) zu einem Unfall. Dabei wurde ein Opel Adam beschädigt. Trotz Schadens von etwa 1.200 Euro fuhr der Verursacher davon und beging eine Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

