POL-GI: Pressemeldungen vom 26.02.2019: Festnahme nach Einbruch+++Gleich zwei Räder entwendet+++Heizöl auf Wiese geschüttet

Gießen: Festnahme bei Einbruch

Schnell geschnappt war ein 25 - Jähriger am Montagabend in der Georg-Elser-Straße in Gießen. Gegen 22.40 Uhr wurde in der Drogerie ein Einbruchalarm ausgelöst. Mehrere Streifen waren schnell dort und konnten feststellen, dass offenbar eine Tür eingeschlagen wurde. Bei der Durchsuchung des Marktes konnten die Beamten dann den mutmaßlichen Täter, einen Asylbewerber aus Somalia, widerstandslos festnehmen. Offenbar hatte der Verdächtige mit einem Hammer die Scheibe eingeschlagen und bereits mehrere Waren eingesteckt. Bei den ersten Ermittlungen stellte es sich heraus, dass er zuvor zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Test ergab einen Wert von 1,51 Promille. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Gleich zwei Fahrräder entwendet

In der Licher Straße haben Unbekannte zwischen Sonntag, 19.30 Uhr, und Montag, 09.15 Uhr, gleich zwei Räder entwendet. Die Diebe hatten jeweils ein Schloss geknackt und die Räder entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Biebertal: Heizöl auf Wiese geschüttet

Wegen eines Umweltdeliktes ermittelt die Gießener Polizei derzeit. Ein Unbekannter hatte auf einer Wiese in Krumbach, in der Tannenhofstraße, offenbar an mehreren Stelle Heizöl abgelassen. Offenbar gelangte das Öl auch in das Erdreich und in den Zulauf eines Baches. Die Tat wurde am vergangenen Sonntag bemerkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Einbruch in Wohnhaus

In der Straße Sportfeld in Kein-Linden sind Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter hatten offenbar mit einem Pflasterstein eine Scheibe eingeschlagen und den Griff dann betätigt. Die Unbekannten kletterten in das Gebäude. Offenbar wurde aber nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Einbruch in Wohnhaus

Ein Kellerfenster haben Unbekannte zwischen Samstagmittag und Montagmorgen in der Liebigstraße in Hungen aufgebrochen. Die Täter kletterten in das Wohnhaus und durchsuchten offenbar alle Zimmer. Bislang ist noch unklar, ob etwas gestohlen wurde. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Grünberg: Einbrecher in Queckborn unterwegs

Schmuck erbeuteten Einbrecher am Montag, zwischen 11.00 und 20.30 Uhr, in einem Wohnhaus im Kieferweg. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zutritt in das Haus. Anschließend suchten sie nach Wertsachen und öffneten mit einer "Flex" ein Wertbehältnis. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Linden: Warnbaken beschädigt

Am frühen Dienstagmorgen hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf der A 45 in Richtung Hanau. Im einspurigen Baustellenbereich zwischen dem Autobahnkreuz Gießen Süd und dem Parkplatz Hardt kam der gesuchte Fahrer am Dienstag, gegen 04.00 Uhr, nach rechts von der Fahrbahn ab und überrollte drei unbeleuchtete Warnbacken. Dabei entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Eine der Baken wurde auf die linke Fahrspur geschleudert. Ein 44 - Jähriger fuhr mit seinem Ford Focus über die Bake. Dadurch wurde der Reifen zerstört. Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen LKW. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 7043 5010.

Heuchelheim: Zusammenstoß in der Bachstraße

Ein Schaden von mehreren tausend Euro entstand bei einem Unfall am Montag, gegen 10.00 Uhr, in der Bachstraße in Heuchelheim. Ein 47 - Jähriger war mit seinem PKW auf einem Parkplatz am Kreisel gerade losgefahren und wollte in Höhe der Kreuzgasse in die Bachstraße fahren. Dabei übersah er offenbar den PKW eines 62 - Jährigen. Nach dem Unfall musste der beschädigte PKW des 47 - Jährigen abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Fernwald: Nicht mehr rechtzeitig gebremst

Zu einem Unfall kam es am Dienstag, gegen 08.20 Uhr, auf der Bundesstraße 457 bei Fernwald. Ein 57 - Jähriger war mit seinem LKW auf der Bundesstraße aus Lich in Richtung Gießen unterwegs. Unmittelbar vor der Abfahrt Fernwald musste der Lasterfahrer wegen eines Rückstaus abbremsen. Offenbar bemerkte dies eine 26 - Jährige zu spät und fuhr mit ihrem Renault auf den Laster auf. Der Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der PKW der 26 - Jährigen musste abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Unfallflucht im Nelkenweg

Trotz Schadens von etwa 3.000 Euro ist ein Unbekannter zwischen Sonntag- und Montagabend im Nelkenweg einfach weggefahren. Der gesuchte Fahrer hatte mit seinem Fahrzeug einen dort geparkten Audi A 3 am Heck beschädigt. Anschließend beging der Fahrer eine Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

