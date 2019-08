Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Autofahrer kommt von Straße ab und kollidiert mit Straßenbahn - Ein Fahrgast leicht verletzt

Mannheim (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 55-jähriger Skoda-Fahrer am Donnerstag, gegen 14:25 Uhr, in der Schienenstraße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer parallel fahrenden Straßenbahn. Der Autofahrer war in Richtung Mannheim-Sandhofen unterwegs und hielt an der Einmündung zur Luzenbergstraße an einer roten Ampel an. Als diese auf Grün schaltete, setzte er seinen Weg fort und kam plötzlich nach links von der Straße ab, wobei es zum Zusammenstoß mit der Tram kam. Der 57-jährige Straßenbahnfahrer leitete eine Bremsung ein, woraufhin eine 66-jährige Frau stürzte und sich leicht verletzte. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

