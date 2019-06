Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: In Gaststätte Frau sexuell belästigt - bei Polizeieinsatz Widerstand geleistet

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einer sexuellen Belästigung am Donnerstagmorgen gegen 1.15 Uhr in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße wurden ein 28-Jähriger und sein 43-jähriger Begleiter in Gewahrsam genommen. Der 28-Jährige soll zuvor in der Gaststätte eine 31-jährige Besucherin mehrfach sexuell belästigt und beleidigt haben. Nachdem dies mehrere Gäste bemerkten, kam es zu einem Handgemenge. Im weiteren Verlauf wurde das Duo der Gaststätte verwiesen. Nachdem das Duo vor der Gaststätte randalierte und die ausgesprochenen Platzverweise ignorierte, wurden beide Personen in Gewahrsam genommen. Dabei kam es zu verbalen Beleidigungen durch den 43-Jährigen, der dann auch bei der Festnahme Widerstand leistete. Ein Alkoholtest bei dem 28-Jährigen Tatverdächtigen ergab einen Atemalkoholwert von über 1,5 Promille. Bei dem Einsatz waren vier Funkstreifenwagen im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Wiesloch.

