POL-HA: Diebstahl auf Reitsportvereinsgelände

Hagen (ots) - Von der Sportanlage des Reitsportvereins an der Humpertstraße wurden am Sonntag, zwischen 11:15 Uhr und 14:00 Uhr, verschiedene Gegenstände gestohlen. Neben Bargeld in zweistelliger Höhe erbeuteten die Diebe vor allem Lebensmittel wie Eier sowie Dekoration. Die Polizei bittet um Hinweise unter 986 2066.

