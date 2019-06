Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Recyclinghof - Täter festgenommen

Edingen-Neckarhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auch am Feiertag arbeitet die Polizei! Das wissen jetzt auch zwei Einbrecher die am Donnerstagabend in einen Recyclinghof In den Milben eingebrochen waren.

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete um kurz nach 18 Uhr zwei Personen dabei, wie diese versuchten mit einem Bolzenschneider einen Container auf dem umzäunten Gelände zu öffnen und alarmierte daraufhin die Polizei. Neun Streifenwagen später wurden die Täter noch auf dem Gelände festgenommen. Im Wissen um ihre aussichtslose Situation gestanden diese sogar noch an Ort und Stelle. Ziel der Täter war der im Container gelagerte Elektroschrott. Die beiden Männer im Alter von 33 und 38 Jahren gingen nicht nur leer aus, sie mussten auch noch ihr Aufbruchswerkzeug abgegeben, das wurde als Beweismittel sichergestellt. Die beiden müssen sich nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten.

