Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Adelmannsfelden: Vorfahrt missachtet

Adelmannsfelden: (ots)

Ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 7.45 Uhr die Hauptstraße und wollte die Kreuzung zur K3324 in Richtung Hammerschmiede queren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen Polo-Fahrers, der von Bühler kommend in Richtung Pommertsweiler fuhr. Beim Zusammenstoß wurde das Auto des VW-Fahrers nach rechts abgewiesen, wo es in einem Feld zum Stehen kam. Der Mercedes-Fahrer wurde beim Unfall schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Zur Bergung des Autofahrers war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Beide Fahrzeuge, bei denen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 11000 Euro entstand, wurden abgeschleppt.

