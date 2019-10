Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Ferienanlage

Lauterecken (ots)

Ein Langfinger ist am Wochenende in Ferienhäuser in der Verlängerung zum Lauterecker Friedhof eingebrochen. Vermutlich hatte es der Dieb nur auf Alkoholika abgesehen. Der genauere Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber deutlich höher als der Wert der wenigen Flaschen zu bewerten sein. Wer hat zwischen Freitag- und Montagmittag Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Häuser gesehen? Hinweise bitte unter Telefon-Nummer 06382 9110 an die Polizeiinspektion Lauterecken.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell