Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrecher suchen 3 Gaststätten auf

Oberes Glantal (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden mehrere Einbrüche in Gaststätten verübt.

In Nanzdietschweiler in der Katzenbacher Straße hebelten bislang unbekannten Täter ein Fenster zum Gastraum auf. In den Gasträumen selbst wurden die dort befindlichen Spielautomaten angegangen. Nach jetzigen Ermittlungen dürfte sich der Gesamtschaden im dreistelliger Höhe befinden.

Im gleichen Tatzeitraum versuchten unbekannte Täter in ein eine Gaststätte in Glan-Münchweiler in der Bahnhofstraße zu gelangen. Jedoch verursachten die Täter bei dem Versuch lediglich einen Sachschaden.

Weiterhin gelang es bislang unbekannten Tätern in Quirnbach in der Hauptstraße durch aufhebeln einer Seitentür in die Gaststätte einzudringen. Dort machten sich die Täter ebenfalls an den Spielautomaten zu schaffen und erbeuteten einen dreistelligen Eurobetrag.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

