POL-OL: ++ Falschfahrer auf der A 29 auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück ++

++ Am 30.08.2019 gegen 22:10 Uhr wird der Polizei ein Falschfahrer auf der A 29 zwischen dem Wilhelmshavener Kreuz und der Anschlussstelle Fedderwarden gemeldet. Dieser soll auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück entgegengesetzt in Richtung Wilhelmshaven fahren. Der Anrufer kann dem Falschfahrer glücklicherweise ausweichen ohne gefährdet zu werden. Trotz zahlreicher sehr schnell verfügbarer Streifenwagen konnte der Falschfahrer nicht mehr angetroffen werden. Alle Anschlussstellen zwischen dem Wilhelmshavener Kreuz und dem Autobahnende am Jade-Weser-Port wurden überprüft. Auch ein Polizeihubschrauber aus Rastede stand bereit, wurde jedoch nicht mehr benötigt.

Der Falschfahrer wurde zunächst als kleineres dunkles Fahrzeug beschrieben, später dann als weißer Kastenwagen. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter 04402 933-0 zu melden. ++

