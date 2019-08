Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebe stehlen komplettes Baugerüst +++

Oldenburg (ots)

Zwei unbekannte Diebe haben am Mittwoch auf einer Baustelle an der Siebenbürger Straße ein komplettes Baugerüst entwendet. Den Ermittlungen zufolge hatten die mutmaßlichen Täter zunächst am Dienstag gegen 16.30 Uhr das Baugerüst abmontiert und auf dem Boden abgelegt. Dabei sind sie von einer Zeugin beobachtet worden. Eine weitere Zeugin schilderte den Ermittlern, dass die Einzelteile des Gerüstes vermutlich am Mittwoch gegen 6 Uhr auf ein Fahrzeug verladen und abtransportiert worden seien. Das Gerüst hatte einen Gesamtwert von etwa 5000 Euro.

Die Zeugin, die die beiden Männer beim Abbau des Baugerüstes beobachtet hatte, beschieb den einen Täter als etwa 18 bis 20-jährig, groß, schlank und dunkelhaarig. Der zweite Unbekannte soll klein und untersetzt gewesen sein und habe nur noch wenig Haare gehabt.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei telefonisch unter 0441/780-4115 entgegen.(1026825)

