POL-BN: Bonn-Kessenich: Unbekannte zerstechen Autoreifen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Gleich an vier Fahrzeugen im Bonner Stadtteil Kessenich zerstachen unbekannte Täter Autoreifen. Vermutlich in der Nacht von Samstag (08.12.2018) auf Sonntag (09.12.2018) gingen die Täter die Fahrzeuge an, die auf der Hausdorfstraße zwischen der Reuterstraße und der Eduard-Otto-Straße geparkt waren.

Die Bonner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die darüber hinaus ungewöhnliche Feststellungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/150 zu melden.

