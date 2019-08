Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mit 50 km/h auf elektrischem Longboard unterwegs - Polizei stellt gefährliches Spielzeug sicher +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei Oldenburg hat am Mittwochvormittag ein nicht zugelassenes E-Longboard sichergestellt.

Die beiden Beamten staunten nicht schlecht, als ihnen gegen 9.15 Uhr auf der Wehdestraße ein Mann auf einem Skateboard entgegenkam. Der Benutzer war mit auffallend hohem Tempo in Richtung Donnerschweer Straße unterwegs. Die Polizisten wendeten ihren Streifenwagen und nahmen die Verfolgung des Gefährts auf. Dabei stellten sie fest, dass der Mann bei etwa 50 km/h auf einem elektrisch betriebenen Longboard stand. In der Straße Unterm Berg gelang es den Beamten schließlich, den 23-jährigen Oldenburger anzuhalten. Er gab an, das Gerät im Internet gekauft zu haben. Es handelte sich optisch um ein gewöhnliches Longboard, welches jedoch über einen starken Akku sowie eine Fernbedienung verfügte, mit der der Benutzer die Geschwindigkeit während der Fahrt manuell regeln kann. Da die Benutzung dieser Spielzeuge im öffentlichen Verkehrsraum nicht zulässig ist und das Gerät zudem über keinen Versicherungsschutz verfügt, stellten die Beamten es sicher. Die Überprüfung des Oldenburgers ergab zudem, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

