Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Gärten und Lagerraum

Selfkant-Wehr (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 7. Februar, wurden aus mehreren Gärten und einem Lagerraum Gegenstände entwendet.

Von einem Grundstück an der Landstraße entwendeten sie Altmetall und Kabelreste. Einen Rasenmäher stahlen sie aus einem Garten an der Straße An der Tränke. Um an ihre Beute zu gelangen, beschädigten die Täter in beiden Fällen die Gartenzäune.

Ein weiterer Rasenmäher wurde im gleichen Zeitraum aus einem Lagerraum an der Landstraße entwendet. Die Täter brachen das Vorhängeschloss auf und entwendeten das Gartengerät.

