Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheitsfahrt

Lauterecken (ots)

Deutlicher Alkoholgeruch hat am Sonntagabend eine Blutprobe bei einem Autofahrer zur Folge gehabt. Die Streife traf den 53-jährigen Mann in der Schulstraße neben seinem PKW - mit laufendem Motor. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Als ihm die Blutprobe erklärt wurde, fing er an die eingesetzten Beamten zu beleidigen. Da er zudem mit Schlägen drohte und diese in Richtung der Beamten andeutete, wurde er gefesselt. Führerschein und PKW-Schlüssel wurden präventiv sichergestellt.

