Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Verkehrszeichen und Leitpfosten beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Bei der Autobahnpolizei wurde durch einen Zeugen am Freitag Nachmittag gegen 14.50 Uhr ein Honda Civic gemeldet, der am Autobahndreieck Kaiserslautern neben der Überleitung von der A 63 auf die A 6 in Fahrtrichtung Saarbrücken im Graben stand. Der ca. 25 - 30 Jahre alte Fahrer versuchte hierbei, wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Ein Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Beim Eintreffen der Streife vor Ort konnte der PKW nicht mehr angetroffen werden. An der Örtlichkeit wurden Beschädigungen an einem Verkehrszeichen und an einem Leitpfosten festgestellt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei unter 0631/35340 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Kaiserslautern

Telefon: 0631 35340

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell