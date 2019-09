Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Flucht

Relsberg (ots)

Am gestrigen Samstag stellte ein Eigentümer in der Relsberger Hauptstraße einen Schaden an seiner Hauswand fest, der am frühen Morgen noch nicht vorhanden war. Aufgrund der Gegebenheiten liegt der Verdacht nahe, dass der Schaden gegen Mittag von einem PKW oder Lieferwagen verursacht wurde. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

