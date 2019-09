Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an PKW

Meisenheim (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde ein PKW in der Straße "An der Molkerei" beschädigt. Die Fahrzeughalterin hatte ihren PKW am Donnerstagnachmittag in ihrer Garage abgestellt, welche sie jedoch nicht verschloss. Am nächsten Morgen musste sie feststellen, dass der Lack an dem silbernen Ford im Bereich des Kofferraums zerkratzt wurde. Wer im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten seine Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110 an die Polizeiinspektion Lauterecken zu richten.

