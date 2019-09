Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in die Kreisverwaltung

Kusel (ots)

Mitarbeiter der Kreisverwaltung Kusel haben heute Morgen bei Arbeitsbeginn festgestellt, dass in der Nacht zum Freitag unbekannte Täter in das Gebäude der Kreisverwaltung eingebrochen sind. Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen war die Kreisverwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen.

Nach ersten Feststellungen gelangten die Einbrecher über den rückwärtigen Bereich in das Gebäude. Die Einbrecher machten sich in dem großen Komplex in mehreren Büroräumen zu schaffen. Sie brachen Schränke und Schreibtische auf und durchsuchten sie. Besonderes Augenmerk legten die Täter auf einen Tresor, den sie noch im Gebäude aufflexten.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen enthielt er keine Wertgegenstände oder Bargeld.

Ob und was die Unbekannten erbeutet haben sowie die genaue Sachschadenshöhe stehen derzeit noch nicht fest.

Die Polizei Kusel und Spurensicherungsspezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die Täter oder benutzte Fahrzeuge geben können, sich bei der Polizei Kusel zu melden. Telefonnummer 06381 919-0 oder E-Mail pikusel@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizei Kusel

Telefonnummer 06381 919-0 oder E-Mail pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell