Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht nach Spiegelkuss

Lauterecken (ots)

Ein Fahrzeug-Außenspiegel ist in der Nacht zum Donnerstag in der Bahnhofstraße total zerstört worden. Der Wagen wurde am Mittwoch um 18 Uhr abgestellt. Am nächsten Tag wurde der Schaden festgestellt. Vermutlich war ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren gegen den linken Spiegel gestoßen. Der Fahrer hat seine Fahrt unerlaubt fortgesetzt, obwohl er die Schadensverursachung bemerkt haben müsste. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

