Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw überschlägt sich

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am frühen Donnerstagabend befuhr ein 21-jähriger junger Mann die B423 zwischen Schönenberg-Kübelberg und Brücken. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor dieser in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Glücklicherweise wurde der Fahrer nicht verletzt. Es entstand ein Totalschaden an seinem PKW.

