POL-PDKL: Ausweichen bringt häufig zusätzliche Gefahren

Verletzt wurde eine 40-jährige Autofahrerin, die am Mittwochmorgen versuchte, einem Reh auf der L 376 auszuweichen. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Kurz nach 6 Uhr war die Frau mit ihrem PKW von Meisenheim in Richtung Raumbach gefahren. In einer Linkskurve lief plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn. Die 40-Jährige wollte dem Tier ausweichen, touchierte es jedoch leicht und schleuderte mit ihrem Wagen frontal gegen die rechte Schutzplanke. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Ein plötzlich auftauchendes Hindernis auf der Fahrbahn lässt häufig keine Zeit für große Überlegungen. Die Polizei weist dennoch darauf hin, dass Ausweichmanöver häufig größere Gefahren bringen als wenn man das Tier mit dem relativ sicheren Fahrzeug erfasst.

