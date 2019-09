POL-ESW: Pressebericht vom 24.09.19

Polizei Eschwege

Wildunfälle

Um 05:25 Uhr kollidierte heute früh ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Wildschwein, das die B 27 in der Gemarkung von Strahlshausen überqueren wollte. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Um 22:35 Uhr kollidierte gestern Abend eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Berkatal mit einem Waschbären, der die L 3239 zwischen Bad Sooden-Allendorf und Kammerbach überquerte. Das Tier lief anschließend davon; am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1000 EUR.

Mit einem Reh kollidierte eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Wanfried, die gestern Abend, um 20:30 Uhr, auf der L 3244 in Richtung Völkershausen unterwegs war. Das Tier lief gegen die Fahrertür des Autos und anschließend davon. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Verkehrsunfallfluchten

Eine Unfallflucht wird aus der Marktstraße in Wanfried gemeldet, wo gestern Nachmittag in Höhe Haus-Nr. 15 ein geparkter weißer VW Van gegen 16:45 Uhr beim Vorbeifahren am Außenspiegel beschädigt wurde. Der Schaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich gestern in der Schillerstraße in Eschwege. Zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde in Höhe Haus-Nr. 14 ein blauer Renault Twingo im linken Frontbereich angefahren und beschädigt, wodurch ein Schaden von ca. 1200 EUR entstand. Vom verursachenden Fahrzeug konnte weißer Farbabrieb festgestellt werden.

Im Begegnungsverkehr auf der K 46 kam es heute Morgen, um 08:15 Uhr, zum seitlichen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. In einer Linkskurve geriet ein Lkw-Fahrer, der in Richtung Hitzerode unterwegs war, zu weit nach links und beschädigte dadurch den Außenspiegel des entgegenkommenden Pkws, der von einer 32-Jährigen aus der Gemeinde Berkatal gefahren wurde.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 entgegen

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall

Um 13:00 Uhr befuhr gestern Mittag eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Großalmerode die B 451 von Witzenhausen in Richtung Hundelshausen. In Höhe der Einmündung in Richtung Dohrenbach musste ein vorausfahrender 51-jähriger Witzenhäuser sein Auto verkehrsbedingt abbremsen, was die 18-Jährige zu spät bemerkte und auffuhr. Der 51-Jährige wurde dabei leicht verletzt; der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Exhibitionist

Um 20:12 Uhr wurde gestern Abend durch eine 25-Jährige aus Witzenhausen ein Exhibitionist auf dem Radweg zwischen Witzenhausen und Ermschwerd (im Bereich der Zufahrt zum Klärwerk) festgestellt. Als die 25-Jährige sich mit ihrem Fahrrad näherte, entblößte ein jüngerer Mann sein Glied und fing an zu onanieren. Der Tatverdächtige kann wie folgend beschrieben werden: ca. 25 - 30 Jahre alt, ca. 180 - 200 cm groß und von schlanker hagerer Gestalt. Er hatte dunkelblonde-rötliche kurze Haare. Hinweise bitte an die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

