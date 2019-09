Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Wohnung in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 08. September 2019, verschaffte sich in der Zeit von 12:00 Uhr bis 22:00 Uhr ein unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Koppelstraße.

Die Zimmer der im zweiten Obergeschoss gelegenen Wohnung wurden durch diesen durchsucht und anschließend Bargeld sowie Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 in Verbindung zu setzen (1074282).

