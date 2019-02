Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Täter nach Sachbeschädigung festgenommen

Bruchmühlbach-Miesau OT Bruchmühlbach (ots)

Nach einer Sachbeschädigung am Bahnhof in Bruchmühlbach wurde ein Täter auf frischer Tat festgenommen. Er versuchte noch fußläufig zu flüchten. Aufmerksame Bürger meldeten den Vorfall telefonisch bei den Beamten der Polizei Landstuhl am Sonntag um 03:30 Uhr. Der junge Mann war leicht betrunken und konnte nach Feststellung seiner Personalien die Dienststelle wieder verlassen.

