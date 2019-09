Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw in Nordenham beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am 08. September 2019 wurde im Zeitraum von 09:20 Uhr bis 12:50 Uhr ein in einer Parkbucht an der Friedrich-Ebert-Straße geparkter VW Tiguan durch bislang unbekannten Täter an der Heckklappe zerkratzt. Die Beschädigungen sind aufgrund der Ausrichtung nicht auf einen Verkehrsunfall zurückzuführen. Der Schaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen (1073116).

